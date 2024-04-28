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Bıçaklanan kadını kurtardıktan sonra tutuklanan gençlere destek için sevenleri bir araya geldi

İkinci Kadir Şeker davasında tutuklanan gençler için bir araya gelen aileleri ve arkadaşları 'Adalet' çağrısı yaptılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de karısını ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şahsa müdahale ettiği esnada bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan gençlerin aileleri ve arkadaşları bir araya gelerek, 'Adalet' çağrısı yaptı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde 5 Şubat 2022'de eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'ye o esnada yakınlardan geçen Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin müdahale etti. Abdulkadir Ahmadi çıkan arbedede Hüseyin Şahin'i bıçakla yaralarken, kendisi de Tolga Daşkıran tarafından bıçaklanması sonucu yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tolga Daşkıran'a devam eden yargılama sürecinin sonunda 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 5 yıl hapis cezası verildi. Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrası Tolga Daşkıran'ın avukatı ve cumhuriyet savcısı tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkesi'ne itiraz dilekçesi verildi. Cumhuriyet savcısı, Tolga Daşkıran'a verilen 5 yıl hapis cezasına ilişkin hazırladığı itiraz dilekçesinde Daşkıran'ın 'meşru savunma' hükümleri çerçevesinde hareket ettiğini belirterek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, 13 Temmuz 2023 tarihinde yapılan itiraza rağmen Tolga Daşkıran'a verilen 5 yıllık hapis cezasını onadı. Ayrıca sanık Abdulkadir Ahmadi, eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası, Daşkıran'ın arkadaşı Hüseyin Şahin ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaların onanmasından sonra Eskişehir Adliyesi'ne giderek teslim olan Tolga Daşkıran ve Hüseyin Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün Emek Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta Tolga Daşkıran'ın, Hüseyin Şahin'in ve dosyada yer alan Şükrü Tatar'ın aileleri ve arkadaşları bir araya geldi. Ellerindeki pankartla 'Adalet' çağrısı yapan grup, devlet büyüklerinin olaya el atmasını talep etti.

Oğlunun tutuklanmasıyla büyük acı yaşadığını belirten Tolga Daşkıran'ın annesi Nazire Kurt, "Adalet çağrısı yapıyoruz. Çünkü çocuklarımız haksız yere yatıyorlar. Şu an içerideler, onların özgürlükleri bitti. Ben dayanamıyorum, ciğerim çok yanıyor. Anneyim ben. Bütün kadınlara da sesleniyorum, Tolgam'a, Hüseyin'e, hepsine destekçi olsunlar. Çünkü bunlar bir kadın için koştular. Gücüm yok, hiç konuşamıyorum. Ayakta zor duruyorum. Ben çocuklarımızı istiyorum. Türk adaletine güveniyorum. Madem bu ülkede kadın hakları var, benim çocuklarımı salsınlar. Benim çocuklarım hiçbir şey yapmadı. Allah'ın izniyle gelecekler, ben inanıyorum. Bu kul hakkı. Benim çocuklarım can kurtarmak için koştular ve de kurtardılar. Neden böyle bir şey oluyor? Ben adalet istiyorum. Ne yiyorum, ne içiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum, sadece gözümdeki yaşım bitti, dayanamıyorum. Lütfen, herkesten destek istiyorum" dedi.

"Hem psikolojisi alt üst oldu hem de bu şahıs tarafından yaralandı"

Davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Şahin'in ablası Ayşe Şahin ise, "Hüseyin Şahin, 1 ay sonra üniversite sınavına girecek. Bu olay yüzünden hem psikolojisi alt üst oldu hem de bu şahıs tarafından yaralandı. 16 yerinden bıçaklanan kadını kızıyla kurtarmaya çalışırken kendisi de bıçaklandı ve hiçbir müdahale yapmadığı halde şu anda içeriye alındı. Adalete güveniyorum. Lütfen, özgürlüklerini istiyorum. Tekrardan hayatına dönüp okuluna devam etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.