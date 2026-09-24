Bilecik Bozüyük\'te iş yeri ve deposunda 108 bin 380 doldurulmuş makaron ele geçirildi

Bilecik Bozüyük'te iş yeri ve deposunda 108 bin 380 doldurulmuş makaron ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te bir iş yeri ve deposunda yapılan aramada 108 bin 380 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Aramada ayrıca 15 bin 600 boş makaron, 34 elektronik sigara ve 20 paket kaçak sigara ele geçirildi; 2 şüpheli yakalandı, soruşturma sürüyor.
Bilecik'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 108 bin 380 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan tespit ve çalışmalar kapsamında, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir iş yeri ve iş yerine ait depoda arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 108 bin 380 adet doldurulmuş makaron, 15 bin 600 adet boş makaron, 34 adet elektronik sigara, 20 paket kaçak sigara, 5,5 kilogram nargile tütünü ve 50 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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