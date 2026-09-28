Bilecik Gölpazarı'nda define arayan 4 kişi ortak operasyonla suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Bilecik Gölpazarı'nda define arayan 4 kişi ortak operasyonla suçüstü yakalandı

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Bilecik Gölpazarı\'nda define arayan 4 kişi ortak operasyonla suçüstü yakalandı
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Bilecik Gölpazarı'nda fotokapana düşen görüntü üzerine düzenlenen operasyonda define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı. KOM ve Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda şüphelilere ait malzemeler ele geçirildi, soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 kişi define ararken suçüstü yakalandı.

Olay, Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan fotokapana görüntü düşmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.Ö., R.K., F.K. ve Ö.D. isimli 4 şüpheli, define aradıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
GölpazarıGüvenlik3. SayfaBilecikGüncelSuçSon Dakika

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