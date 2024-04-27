Bilecik Gölpazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik Gölpazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Bilecik Gölpazarı\'nda Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucusu satıcısı dahil olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda, metamfetamin, kannabinoid ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüphelilere yasal işlem başlatıldı.

27.04.2024 12:08
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucusu satıcısı dahil olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 0,27 gram metamfetamin maddesi, 0,54 gram kannabinoid (Bonzai) ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (Bong) ele geçirildi. Haklarında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda şahıslara uyuşturucu madde satan şüpheli de tespit edilerek evinde yapılan aramada; 7,33 gram metamfetamin, 0,94 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 2 adet uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparat (Bong) ele geçirildi. Konuyla ilgili uyuşturucu satıcısı ve 4 şüpheli şahıs yakalandı. 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı Gölpazarı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli şahsa ise; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik Gölpazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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