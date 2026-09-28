Bilecik Pazaryeri'de kazaya karışan sürücülerden biri 2,71 promil alkollü çıktı

Bilecik Pazaryeri'de kazaya karışan sürücülerden biri 2,71 promil alkollü çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi D-650 Karayolu'nda iki aracın çarpıştığı kazada sürücülerden biri 2,71 promil alkollü çıktı. Maddi hasarla atlatılan kazada sürücüye idari para cezası uygulandı, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.
Bilecik'te iki aracın çarpıştığı kazada, sürücülerden birinin 2,71 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza, Pazaryeri ilçesi D-650 Karayolu Pazaryeri Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.N. idaresindeki araç, aynı istikamette seyreden S.K. idaresindeki araca çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekiplerince yapılan alkol kontrolünde R.N.'nin 2,71 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hakkında adli işlemlere başlandı.
Kaynak: İHA
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