Bilecik Pazaryeri'de kazaya karışan sürücülerden biri 2,71 promil alkollü çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Pazaryeri'de kazaya karışan sürücülerden biri 2,71 promil alkollü çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi D-650 Karayolu'nda iki aracın çarpıştığı kazada sürücülerden biri 2,71 promil alkollü çıktı. Maddi hasarla atlatılan kazada sürücüye idari para cezası uygulandı, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Bilecik'te iki aracın çarpıştığı kazada, sürücülerden birinin 2,71 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, Pazaryeri ilçesi D-650 Karayolu Pazaryeri Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.N. idaresindeki araç, aynı istikamette seyreden S.K. idaresindeki araca çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekiplerince yapılan alkol kontrolünde R.N.'nin 2,71 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İHA
Pazaryeri3. SayfaOtomobilBilecikGüncelCezaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep’te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı Gaziantep'te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu
Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto İsrail’e karşı bakın ne yaptılar Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar
Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı
İrlanda, İsrail’i parçaladı 12 dakikada içlerinden geçtiler İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
Fon soruşturmasında kritik madde Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
09:55
Galatasaray’ın yıldızına yeni gelir kapısı Ünlü restorana ortak oldu
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu
09:37
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
09:25
İpler kopma noktasında Galatasaray’da şok ayrılık
İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık
08:56
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
08:51
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 10:17:49. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'de kazaya karışan sürücülerden biri 2,71 promil alkollü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei