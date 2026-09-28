Bilecik Pazaryeri'de kazaya karışan sürücülerden biri 2,71 promil alkollü çıktı

Bilecik'te iki aracın çarpıştığı kazada, sürücülerden birinin 2,71 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, Pazaryeri ilçesi D-650 Karayolu Pazaryeri Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.N. idaresindeki araç, aynı istikamette seyreden S.K. idaresindeki araca çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekiplerince yapılan alkol kontrolünde R.N.'nin 2,71 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hakkında adli işlemlere başlandı.