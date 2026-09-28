Bilecik Pazaryeri'nde kontrolsüz çıkan otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde kontrolsüz çıkan otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Bilecik Pazaryeri\'nde kontrolsüz çıkan otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde dün gece iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi, polis inceleme başlattı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza; dün gece Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 16 SE 393 plakalı otomobil sürücü Metehan T., kavşaktan ana yola kontrolsüz şekilde çıktığı sırada, Pazaryeri istikametinden Bilecik yönüne seyreden Muhammet G. yönetimindeki 41 AET 053 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 41 AET 053 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiPazaryeriİnceleme3. SayfaBilecikGüncelPolisKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'nde kontrolsüz çıkan otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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