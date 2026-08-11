Bilecik\'te Elektrikli Motosiklet Kazası

Bilecik'te seyir halindeki elektrikli motosiklet kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik-Bursa karayolu Necmiye köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; kara yolunda seyir halindeki 11 ACS 846 plakalı elektrikli motosikletle sürücüsü Mehmet B. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Mehmet B. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.