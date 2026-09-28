Bilecik\'te jandarma, 12 motosiklet sürücüsüne kask ve trafik kurallarını anlattı

Bilecik'te motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Motosikletli Trafik Timi tarafından eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında 12 cross motosiklet sürücüsüne kask ve koruyucu ekipman kullanımı ile diğer trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.