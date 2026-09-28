Bilecik\'te jandarma, 12 motosiklet sürücüsüne kask ve trafik kurallarını anlattı

Bilecik'te jandarma, 12 motosiklet sürücüsüne kask ve trafik kurallarını anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Motosikletli Trafik Timi, 12 cross motosiklet sürücüsüne yönelik eğitim faaliyeti düzenledi. Faaliyette sürücülere kask ve koruyucu ekipman kullanımı ile diğer trafik kuralları anlatıldı.
Bilecik'te motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Motosikletli Trafik Timi tarafından eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında 12 cross motosiklet sürücüsüne kask ve koruyucu ekipman kullanımı ile diğer trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: İHA
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