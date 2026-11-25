Bilecik'te jandarma ekipleri, görev yapan öğretmenlere hediye takdim etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldelerinde bulunan okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı adına gerçekleştirilen ziyaretlerde öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.

Jandarma ekipleri, öğretmenlere emek ve özverileri dolayısıyla teşekkür etti.