Bilecik'te Kaçak 3 Şahıs Yakalandı
Bilecik'te Kaçak 3 Şahıs Yakalandı

Bilecik\'te Kaçak 3 Şahıs Yakalandı
17.02.2026 13:03
Bilecik'te, 3 yıl üzeri hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te 3 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan kaçak 3 şahıs yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında haklarında 3 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahısların Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Kaçak 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Bilecik'te Kaçak 3 Şahıs Yakalandı
