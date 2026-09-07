Bilecik'te motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bilecik'te motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Bilecik\'te motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı
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Bilecik D-650 kara yolu Osmangazi Tüneli girişinde Salih Ç. yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak kaydı. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'te D-650 kara yolu Osmangazi Tüneli girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sakarya istikametinde seyir halinde olan Salih Ç. isimli şahsın sevk ve idaresindeki 11 ADA 683 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaydı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Osmangazi, 3. Sayfa, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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