Bilecik'te okul çevreleri ve servis araçları jandarmanın denetiminden geçti, ceza yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde okul çevreleri ve servis araçları denetlendi. Denetimlerde olumsuzluk ve cezai işlem yok; komutanlık çocukların güvenli eğitimi için önleyici faaliyetlerin süreceğini bildirdi.
Bilecik'te jandarma ekipleri, okul çevreleri ve okul servis araçlarına yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde okul giriş ve çıkışları, okul çevrelerinin güvenliği, trafik kurallarına uyum ve okul servis araçları kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, cezai işlem de uygulanmadı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla denetim ve önleyici kolluk faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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