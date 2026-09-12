Bilecik\'te otomobil hafif ticari araca çarptı, 1\'i ağır 3 yaralı

Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Osmaneli- Sakarya karayolu Şeyh Edebali Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kent merkezinde Gülümbe istikametine seyir halindeki 16 BT 140 otomobil sürücü Ahmet B. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil emniyet şeridinde duraklama yapan 11 ACG 771 plakalı hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 16 BT 140 plakalı otomobil sürücü Ahmet B. araç içinde sıkışırken, şahsı Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

Otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Ahmet B. ve araçlarda yolcu olarak bulunan E.A ile A.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarından Ahmet B.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza yerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı bir çalışma yaptı.