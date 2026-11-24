Bilecik'te trafik ışıklarında bekleyen otomobilin motoru alev aldı, yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki kavşakta trafik ışıklarında bekleyen otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler araca sıçramadan söndürüldü ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Bilecik'te trafik ışıklarında bekleyen otomobilin motor kısmında çıkan ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekipleri tarafından sürdürüldü.
Olay; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmetçik Sokak üzerinden kavşağa seyir halindeki 34 VBE 45 plakalı aracın motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı. Yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler araca sıçramadan söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yanan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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