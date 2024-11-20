Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik-Söğüt karayolunda virajı alamayan otomobil yağmur kanalına çarptı, sürücü yaralandı.

20.11.2024 10:49
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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Söğüt Eskişehir karayolunda seyir halindeki 01 NK 500 plakalı otomobil sürücüsü Çağrı D., Gündüzbey Köyü mevkiine geldiği sırada virajı alamayarak, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç yolun sol tarafında bulunan yağmur kanalına çarparak, durabildi. Yaşanan trafik kazasında sürücü Çağrı D., yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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