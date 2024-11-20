Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik- Söğüt Eskişehir karayolunda seyir halindeki 01 NK 500 plakalı otomobil sürücüsü Çağrı D., Gündüzbey Köyü mevkiine geldiği sırada virajı alamayarak, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç yolun sol tarafında bulunan yağmur kanalına çarparak, durabildi. Yaşanan trafik kazasında sürücü Çağrı D., yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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