Bilecik\'te Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bilecik'te gerçekleştirilen denetimler şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Narkotik Büro Amirliğince çarşı içindeki halka açık işyerinde yapılan denetimler kimlik sorulan bir şahsın şüpheli hareketleri dikkatleri çekti. Şahıs üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda bonzai ele geçirilmiştir. Şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından gözaltına alındı. - BİLECİK