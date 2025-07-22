Bilecik'teki Orman Yangını Kazancı Köyüne Ulaştı - Son Dakika
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Bilecik'teki Orman Yangını Kazancı Köyüne Ulaştı

Bilecik\'teki Orman Yangını Kazancı Köyüne Ulaştı
22.07.2025 20:40
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Bilecik'te orman yangını yeniden başladı, Kazancı köyüne 75 metre kadar yaklaştı. Ekipler mücadelede.

Bilecik'te bugün öğleden sonra yeniden başlayan orman yangınında alevler Kazancı köyüne ulaştı. Köy ile yangın bölgesi arasındaki ağaçlar kesilerek set oluşturuldu.

Sakarya'nın Geyve- Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddetiyle Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlemişti. Dün gündüz ve gece ekipler canla başla mücadele ederek yangının şiddetini düşürmeyi başarmıştı. Soğutma çalışmaları yapılan bölgede alevler bu sabah yerini dumanlara bırakırken, Kazancı köyünde saat 15.00 sularında alevler yeniden yükselmeye başladı. Bölgeye su tankerleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edilirken, alevler köye 75 metre kadar yaklaştı. Ekipler ve köylüler, köy ile yanan bölge arasındaki ağaçları keserek toprak set oluşturdular. Köylüler, endişeli gözlerle tepeden yangını izliyorlar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Orman Yangını, bilecik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'teki Orman Yangını Kazancı Köyüne Ulaştı - Son Dakika

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