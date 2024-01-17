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Bingöl'de Ambulans Kaza Yaptı: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de Ambulans Kaza Yaptı: 5 Kişi Yaralandı

Bingöl'de olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans yoldan çıktı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bingöl\'de Ambulans Kaza Yaptı: 5 Kişi Yaralandı
17.01.2024 - 12:59,
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Bingöl'de olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans yoldan çıktı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Erzurum'dan Elazığ'a hasta nakli yapan ambulans, Bingöl- Karlıova Karayolu Halifan köyü mevkisinde kaza yaptı. Kar yağışıyla beraber yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans, yoldan çıktı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine yaralananlar, Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Veysel Tosun ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yunus Kuyuldar, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Ambulans Kaza Yaptı: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de Ambulans Kaza Yaptı: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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