Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şahıs yakalanarak tutuklandı. Aynı dönemde farklı suçlarla ilgili 19 olaya müdahale edilirken, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şahıs, adli makamlardaki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Öte yandan aynı tarihler arasında Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar kapsamında 19 olaya müdahale edildi. Çalışmalarda 67 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 1 şarjör ve 22 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Ayrıca 2 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek gerekli tebliğ işlemleri yapıldı.

Meydana gelen olaylarla ilgili toplam 21 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.