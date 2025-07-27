Bingöl'de çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ekinyolu köyü ve Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangının kontrol altına alındığı bildirildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?