Bingöl\'de Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, tabanca ve fişek ele geçirildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce, 01 Temmuz 2025 günü 2 şüpheli şahsın ikametinde yapılan adli aramada; 1 adet tabanca, 9 adet 7.65 ebadında tabanca fişeği, 1 adet şarjör, 25 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL
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