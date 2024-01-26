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Bingöl'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ticari Araçların İl Dışına Çıkışı Yasaklandı - Son Dakika
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Bingöl'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ticari Araçların İl Dışına Çıkışı Yasaklandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle patinaj zinciri takmayan ticari araçların il dışına çıkışının yasaklandığını duyurdu. Yasaklanan noktalar ise Elazığ yolu Kurudere kavşağından itibaren, Diyarbakır yolu Genç viyadük girişinden itibaren, Erzurum ve Muş yolu kervansaray kavşağından itibaren olarak belirtildi.

Bingöl\'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ticari Araçların İl Dışına Çıkışı Yasaklandı
26.01.2024 - 18:42,
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Bingöl'de devam eden yoğun kar yağışının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, patinaj zinciri takmayan ticari araçların il dışına çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam etmekte olan yoğun kar yağışı nedeniyle tır, kamyon, çekici, otobüs, minibüs, taksi vb. ticari araçların patinaj zinciri takmayanların belirtilen noktalardan il dışına çıkışı yasaklanmıştır. Elazığ yolu Kurudere kavşağından itibaren, Diyarbakır yolu Genç viyadük girişinden itibaren, Erzurum ve Muş yolu kervansaray kavşağından itibaren" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ticari Araçların İl Dışına Çıkışı Yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ticari Araçların İl Dışına Çıkışı Yasaklandı - Son Dakika
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