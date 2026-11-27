Bingöl'deki Tugay Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'deki Tugay Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralılardan 3'üne olay yerinde müdahale edildi, 2'si ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl'de meydan gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Tugay Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'üne olay yerinde müdahale edilirken 2'si ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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