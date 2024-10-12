Bitlis'te Baba ve Oğlu Kaplıcada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bitlis'te Baba ve Oğlu Kaplıcada Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki kaplıcada baba ve oğlu kayboldu, yapılan müdahale sonuç vermedi.

12.10.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te kaplıcaya giren baba ve oğlu hayatını kaybetti

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesine baba ve oğlu girdikleri kaplıcada hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Budaklı köyünde bulunan kaplıcada meydana geldi. Muş merkez Kırköy köyünde ikamet eden 42 yaşındaki Cuma Bayri (42), oğlu İ.B. ile birlikte sıcak su havuzunda yüzdükleri esnada bir anda gözden kayboldular. Cuma Bayri, yakınları tarafından ilk anda sudan çıkarılarak Güroymak Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bayri, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve UMKE yaptıkları çalışmada suyun altından İ.B.' in cansız bedenine ulaşıldı. İ.B.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güroymak, 3-sayfa, Bitlis, Sağlık, Hukuk, Sudan, Kaza, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te Baba ve Oğlu Kaplıcada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 Aile yakını konuştu, Gaziantep’teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı Aile yakını konuştu, Gaziantep'teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı
16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
22:48 Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı
22:04 Camp Nou’nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var Camp Nou'nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var
21:57 Bahçeli’nin en yakın kurmayı olan isimden ’Yeni bir çözüm süreci mi’ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin en yakın kurmayı olan isimden 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:50 Anne ve babasını öldürdü, cesetleri yıllarca sakladı Soğukkanlı cani kan dondurdu Anne ve babasını öldürdü, cesetleri yıllarca sakladı! Soğukkanlı cani kan dondurdu
21:36 Ümit Milli Takım, Letonya’yı sahasında 3-0 yendi Ümit Milli Takım, Letonya'yı sahasında 3-0 yendi
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
21:00 Yine bir vatandaş kendini çırılçıplak sokağa attı Bu kaçıncı Yine bir vatandaş kendini çırılçıplak sokağa attı! Bu kaçıncı
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:19 “Rüyalar gördüm“ deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı "Rüyalar gördüm" deyip 3 kişiyi bıçaklayan şahıs, tutuklandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:40 ’E-Nabız satıldı’ iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi 'E-Nabız satıldı' iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 17:41:15. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te Baba ve Oğlu Kaplıcada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.