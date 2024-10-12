Bitlis'te Baba ve Oğlu Kaplıcada Hayatını Kaybetti

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Bitlis'te kaplıcaya giren baba ve oğlu hayatını kaybetti

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesine baba ve oğlu girdikleri kaplıcada hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Budaklı köyünde bulunan kaplıcada meydana geldi. Muş merkez Kırköy köyünde ikamet eden 42 yaşındaki Cuma Bayri (42), oğlu İ.B. ile birlikte sıcak su havuzunda yüzdükleri esnada bir anda gözden kayboldular. Cuma Bayri, yakınları tarafından ilk anda sudan çıkarılarak Güroymak Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bayri, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve UMKE yaptıkları çalışmada suyun altından İ.B.' in cansız bedenine ulaşıldı. İ.B.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.