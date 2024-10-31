Bitlis'te PKK/KCK Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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Bitlis'te PKK/KCK Operasyonu: 9 Gözaltı

Bitlis\'te PKK/KCK Operasyonu: 9 Gözaltı

Bitlis'te düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, 3'ü Suriye uyruklu. Terörle mücadele devam ediyor.

31.10.2024 09:27
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Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçundan Bitlis, Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde 12 hedefe yönelik eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda 3'ü Suriye uyruklu olmak üzere 9 kişi yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla, 1'i de ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. 3 şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şüpheli şahısların ikametinde yapılan arama sonucunda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te PKK/KCK Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika

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