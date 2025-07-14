Bitlis\'te Suç Örgütüne Operasyon: 22 Gözaltı

Bitlis merkezli 6 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütlerine yönelik Bitlis merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis merkezli Muş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve İstanbul'da 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınarak Bitlis Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Buradaki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı. 12 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari bir kişinin ise yakalanmasına çalışıyor.

Operasyonda gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda 2 tüfek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 1 adet para sayma makinesi, 1 adet dedektör, 2 adet kırıcı delici parçası, çok sayıda fişek, kazma, kürek, balyoz, el tipi makara vinç, çok sayıda harita ele geçirildi. - BİTLİS