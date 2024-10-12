Blinken'dan Lübnan'a 157 Milyon Dolarlık Destek - Son Dakika
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Blinken'dan Lübnan'a 157 Milyon Dolarlık Destek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Lübnan'a insani yardım ve istikrar için destek konusunda görüştü.

12.10.2024 00:01
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefonda görüşerek, çatışmalardan etkilenen nüfusu desteklemek üzere açıklanan yaklaşık 157 milyon dolarlık insani yardım konusunu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulayan ve hem İsrail hem de Lübnan'da yerlerinden edilen vatandaşların evlerine dönmelerine olanak tanıyan Mavi Hat üzerindeki çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki ABD taahhüdünü yineledi. Lübnan Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere ülkenin istikrara kavuşmasına yardımcı olabilecek Lübnan kurumlarına yönelik ABD desteğinin sürekliliğinin altını çizdi" denildi.

Açıklamada, "Bakan ayrıca ABD'nin Lübnan ve bölgedeki çatışmalardan etkilenen nüfusu desteklemek üzere kısa süre önce açıkladığı yaklaşık 157 milyon dolarlık insani yardım konusunu da ele aldı ve sivil can kayıplarından duyduğu endişeyi vurguladı. Görüşmede Lübnan'daki cumhurbaşkanlığı boşluğu ve istikrarlı, müreffeh ve bağımsız bir Lübnan için halkın iradesini yansıtan bir liderliğin güçlendirilmesi ihtiyacı ele alındı. Bakan, Lübnan'ın İran ya da Hizbullah'ın Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına engel olmasına izin veremeyeceğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

Blinken, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de görüştü. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Blinken'dan Lübnan'a 157 Milyon Dolarlık Destek - Son Dakika

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