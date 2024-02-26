Bodrum\'da Arkadaşını Öldüren Şahıs Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşını tabancayla öldürüp kayıplara karışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Adli makamların karşısına çıkarılan katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Yalıkavak Marina içerisindeki bir işletmede meydana geldi. Mumcular Cezaevi'nden izinli çıkan Ş.A., marinadaki bir işletme önünde husumetli olduğu arkadaşı Ercan Petek ile karşılaştı. İkili arasında tartışma başlarken, tartışmanın büyümesi üzerine Petek'in karnına silahla ateş eden Ş.A., olay yerinden uzaklaştı. Ağır şekilde yaralanan Ercan Petek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Petek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Ş.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ş.A., otomobili ile seyir halindeyken suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüpheli ifadesinde cezaevinde bulunduğu dönemde arkadaşı Ercan Petek'in kendisine yardımcı olmadığını ve bu sebeple tartışma yaşadıklarını dile getirerek, "Cezaevindeyken bana sahip çıkacaktı. Faturalarımı ve kiramı ödemedi. Suyum kesildi. Ev sahibim tahliye istedi, gururuma yediremedim" dedi.

Karakoldaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Ş.A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayda hayatını kaybeden Ercan Petek'in ise memleketi Siirt'te toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA