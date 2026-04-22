Bodrum'da Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralandı
Bodrum'da Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralandı

Bodrum\'da Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralandı
22.04.2026 20:22
Bodrum'da eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işten evine dönen bir kadın, bahçede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırganın kadının eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilirken, polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güler B. (54) işten çıkarak evine geldiği sırada, bahçede kendisini bekleyen şüphelinin saldırısına uğradı. Şüpheli, yanında getirdiği bıçakla kadına art arda saldırırken, Güler B. aldığı 4 bıçak darbesi sonrası kanlar içinde yere yığıldı. Çevreden yükselen çığlıklar üzerine bahçeye koşan oğlu, annesini ağır yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güler B., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bodrum'da Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
