Bodrum'da Devre Tatil Dolandırıcılığına Karşı Hukuk Mücadelesi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 49 yıllığına satın aldıkları devre tatilde dolandırıldıklarını iddia eden bir kadın kendisi ile birlikte yaklaşık 500 kişinin hakkını alabilmek için hukuk mücadelesi verdiğini açıkladı. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Nagihan Akargeçer adlı kadın, tatil hayali kurarken şimdi karşılarında muhatap bile bulamadıklarını belirterek kendisi gibi mağdr olan yaklaşık 500 kişi için hukuk mücadelesine devam edeceğini açıkladı.

İddiaya göre; Türkiye'nin farklı illerinde yaşamının sürdüren çok sayıda vatandaş, 2013 yılında Bodrum'un Kadıkalesi mevkisindeki bir projeden 49 yıllığına devre tatil satın aldı. Yılın farklı zamanları için kimi bir haftalığına, kimi iki haftalığına devre tatili satın alan kişilerden bazıları bu haklarını kullanmadıklarını iddia etti. Mağdur olduğunu ileri süren vatandaşlardan biri olan Nagihan Akargeçer, Türkiye'de yasal boşlukların ve güven üzerine yapılan pek çok alışverişin ciddi sıkıntılar doğurduğunu belirterek "Benim gibi pek çok kişi Bodrum Kadıkalesi bölgesinde tatil yapma hayaliyle devre tatil satın aldı. Ancak, tatil için başvuru yapan devre tatil sahipleri, muhatap bulamıyor. Çünkü daa önce bizlere devre tatil satılan tatil köyü, bize satıldıktan sonra başka bir firmaya satılmış. Karşımızda muhatap bulamıyoruz. Bizim para ödediğimiz kişi ve kurum ortada yok, tatil köyünü satın alan firma bizi muhatap kabul etmiyor. BU yönde hukuk mücadelesi başlattık. Ancak sonuç alamadık. Bizi anlayacak ve iyice dinleyip mağduriyetimizi giderecek yetkili arıyoruz" dedi. - MUĞLA