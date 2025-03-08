Bodrum\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor. Bu kapsamda Bodrum'da bir otelde yapılan denetimler neticesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamların karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MUĞLA