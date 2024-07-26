Bodrum'da Karavan ve Çadırlara Denetim - Son Dakika
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Bodrum'da Karavan ve Çadırlara Denetim

Bodrum\'da Karavan ve Çadırlara Denetim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamp ve karavan alt yapısı bulunmayan alanlara gelişigüzel çadır kuran ve karavan park edenlere yönelik denetimler yapılıyor. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, çadır ve karavan sahipleri uyarılıp, alandan kaldırılmaları sağlanıyor.

26.07.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamp ve karavan alt yapısı bulunmayan alanlar ile halk plajlarına gelişigüzel çadır kuran, karavan park ederek çevre, görüntü ve gürültü kirliliğine neden olanlara yönelik denetim ve uygulamalar yapılıyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte karavan ve çadırlara yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Müskebi Mahallesi Kabakum Mevkiinde yapılan denetimlerde bölgede bulunan karavanların sahipleri tarafından bulundukları alandan kaldırılması sağlanırken sahibine ulaşılamayan bir karavan ise çekici ile bölgeden kaldırıldı.

Çadırlar ile ilgili de denetimler sürüyor

Deniz kıyısındaki ören yerleri başta olmak üzere plajlar, sahiller ve diğer alanlara çadır kuran vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından uyarılırken çadırların da alandan kaldırılması sağlanıyor. Sahibi bulunamayan çadırlar ise gerekli inceleme ve tutanak işlemlerinin ardından ekiplerce kaldırılıyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinde ve rutin devriyelerle konuyla ilgili çalışmalara devam edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Karavan ve Çadırlara Denetim - Son Dakika

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