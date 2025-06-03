Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Akyarlar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 16 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Turgutreis'teki özel marinaya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'da sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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