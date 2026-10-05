Bodrum Mazı\'da orman yangınına 6 helikopter, 2 uçak ve 16 arazözle müdahale ediliyor

Bodrum Mazı'da orman yangınına 6 helikopter, 2 uçak ve 16 arazözle müdahale ediliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde Çocuk Mezarlığı mevkiindeki ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan 6 helikopter ve 2 uçak, karadan 16 arazöz ile 6 su tankeriyle müdahale ediyor.
Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Bugün öğle saatlerinde Çocuk Mezarlığı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. İhbarı ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alabilmek için 6 helikopter 2 uçak ile havadan ve 16 arazöz
6 su tankeri ile karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?