Bodrum Mazı\'da orman yangınına 6 helikopter, 2 uçak ve 16 arazözle müdahale ediliyor

Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bugün öğle saatlerinde Çocuk Mezarlığı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. İhbarı ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alabilmek için 6 helikopter 2 uçak ile havadan ve 16 arazöz

6 su tankeri ile karadan müdahale sürüyor.