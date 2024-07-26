Bolu Belediyesi'nden bankalara uygunluk denetimi - Son Dakika
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Bolu Belediyesi'nden bankalara uygunluk denetimi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zabıta, İtfaiye ve İmar müdürleriyle birlikte şehir merkezinde faaliyet gösteren 3 bankada yapılan değişiklikleri denetledi. Yapılan incelemeler sonucunda bankalara eksikliklerin giderilmesi için 10 gün süre verildi.

26.07.2024 00:15
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Bolu Belediyesi'nden bankalara uygunluk denetimi

BOLU - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yanına aldığı Zabıta, İtfaiye ve İmar müdürleriyle şehir merkezinde faaliyet gösteren 3 bankada projeye aykırı yapılan değişikliklere karşı denetim gerçekleştirdi. Denetim çerçevesinde yapılan değişiklikler tespit edilip, tutanak tutuldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İzzet Baysal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör bankalarını İmar, Zabıta ve İtfaiye müdürleriyle denetledi. Başkan Özcan, banka yetkililerine bankalarda projeye yapısına aykırı, belediyeden ruhsat alınmadan yapılan değişiklikleri kontrol edileceğini ifade etti. İtfaiye ve İmar müdürlüğü ekipleri tarafından bina projesine bakılarak değişiklikler tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde proje dışı tadilatlar yapıldığı ve belediyeden proje değişikliğiyle ilgili gerekli ruhsatların alınmadığı gerekçesiyle bankalara tutanak tutuldu. Eksikliklerin giderilmesi için bankalara 10 gün süre verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Belediyesi'nden bankalara uygunluk denetimi - Son Dakika

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