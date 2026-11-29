Bolu'da meydana gelen kazada dereye uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çayırköy köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E. idaresindeki 16 ADS 828 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü F.E. ile 1 yolcu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dereye uçan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.