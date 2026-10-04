Bolu\'da 3 katlı binanın balkonundaki elektrik yangınını itfaiye kontrol altına aldı

Bolu'da 3 katlı binanın balkonundaki elektrik yangınını itfaiye kontrol altına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da İzzet Baysal Mahallesi Defne Sokak'ta 3 katlı binanın 3. katındaki dairenin balkonunda elektrik kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, alevlerin evin içine sıçraması önlenirken yaralanma yaşanmadı ve inceleme başlatıldı.
Bolu'da 3 katlı binanın balkonunda elektrik kaynaklı çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri alevlerin evin içerisine sıçramasını önledi.
Yangın, İzzet Baysal Mahallesi Defne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda elektrik kaynaklı yangın çıktı. Balkondan yükselen alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla balkon kısmındaki yangın kontrol altına alınırken, alevlerin evin iç kısmına sıçraması önlendi. Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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