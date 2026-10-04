Bolu'da doğalgaz borusuna asılı halde bulunan M.G. yakınlarınca kurtarıldı - Son Dakika
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Bolu'da doğalgaz borusuna asılı halde bulunan M.G. yakınlarınca kurtarıldı

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Bolu\'da doğalgaz borusuna asılı halde bulunan M.G. yakınlarınca kurtarıldı
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Bolu'da yakınlarına yaşamına son vereceğini söyleyen M.G., evinde mutfakta doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Yakınlarının kurtardığı M.G., Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da yakınlarına yaşamına son vereceğini söyledikten sonra evine giden M.G., mutfakta asılı halde bulundu. Yakınları tarafından kurtarılan M.G. hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Nergiz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarıyla telefonda tartışan M.G., yaşamına son vereceğini söyleyerek telefonu kapattı. M.G.'ye ulaşamayan yakınları, vakit kaybetmeden Nergiz Sokak'ta bulunan ikametine gitti. Anahtarla eve giren yakınları, M.G.'yi mutfaktaki doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Yakınları tarafından ipi çözülerek kurtarılan M.G. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.G., ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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