Bolu\'da Feci Kaza: 2 Kişi Yanarak Hayatını Kaybetti

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobil, ormanlık alanda alev aldı. Feci olayda otomobil sürücüsü ve yolcu yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, H6876BC plakalı Mercedes marka otomobil, Aynalıkaya mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Ormanlık alana düşen otomobil, kısa süre içinde alev aldı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu araç içinde mahsur kaldı. Otomobilden çıkamayan 2 kişi hayatını kaybetti. Araçtan çıkan yangın, çevredeki ormana da sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan küçük çaplı yan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU