Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Atması Sonucu 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Atması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.06.2024 13:13
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Bolu'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun Kuzören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GYD 486 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yolda savrularak takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Atması Sonucu 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Atması Sonucu 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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