Bolu'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 kara yolunun Kuzören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GYD 486 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yolda savrularak takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Atması Sonucu 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?