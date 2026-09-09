Bolu'da motosikletli kadın sürücü kazada yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da motosikletli kadın sürücü kazada yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Bolu\'da motosikletli kadın sürücü kazada yaralandı, hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da park halindeki otomobilin yola çıkmasıyla çarpışmamak için manevra yapan kadın motosiklet sürücüsü kaldırıma çarpıp düştü, kolundan yaralandı. Yaralı kadın ile otomobil sürücüsünün tartışması kameraya yansırken, kadın hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çarparak savrulan kadın motosiklet sürücüsü, yerde acı içinde kıvrandı. Yaralı kadının otomobil sürücüsüyle ilginç diyaloğu dikkat çekerken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö.D. yönetimindeki 14 ADV 389 plakalı motosiklet cadde üzerinde ilerlediği sırada, park halindeki 14 AAT 065 plakalı otomobil yola çıktı. Otomobile çarpmamak için kaldırıma doğru manevra yapan S.Ö.D., önce kaldırıma, ardından taş dubaya çarparak yere düştü. Yaralanan kadın sürücünün yardımına çevredekiler koştu.

Yerde acı çeken motosiklet sürücüsü S.Ö.D. "Kolum!" diyerek feryat ederken otomobil sürücüsüne, "Önüme çıktı, onun yüzünden oldu. Önüme çıktın, ben duramadım. Kolum çok kötü" dedi.

Otomobil sürücüsü ise, "Geçmiş olsun. Kameraya bakarız ama çok atlamadım öyle. Özür dilerim ama ben sinyalimi verdim, sen arkadan hızlı geldin. Polis gelir, bakar" diyerek cevap verdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, İnceleme, 3. Sayfa, Güvenlik, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da motosikletli kadın sürücü kazada yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Galatasaray’ın Sporting maçı kadrosu belli oldu Osimhen yok Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu

10:08
6 maçtır gol yemiyorlar Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...
6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...
10:03
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
09:33
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra’nın ifadesi ortaya çıktı
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'nın ifadesi ortaya çıktı
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
07:56
Üsküdar’da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet’ten İBB mesajı geldi
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 10:13:51. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da motosikletli kadın sürücü kazada yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement