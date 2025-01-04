Bolu'da Takla Atan Araçta Sürücü Sağ Kurtuldu

3.Sayfa

Erdoğan\'dan \'Necip Fazıl\' mesajı: Ayasofya\'yı açmak bize nasip oldu

Ferdi Tayfur\'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı

Herkes bu pozisyona "Gol" dedi! Mert\'ten inanılmaz kurtarış

Özgür Özel\'den \'İmralı\' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama...

Almanya\'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü! İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor

Takla atan araçta burnu bile kanamadı

BOLU - Bolu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters durdu. Meydana gelen kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, Taşkesti- Mudurnu karayolunun Çavuşderesi Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sağlamöz idaresindeki 54 ABU 609 plakalı otomobil, Taşkesti'den Mudurnu'ya seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak şarampolde ters döndü. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, ters dönen otomobilde kendi imkanlarıyla çıktı. Burnu bile kanamayan sürücüye sağlık ekipleri ambulansta kontrol amaçlı ilk müdahalede bulunuldu. Kazada hasar alan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu alandan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.