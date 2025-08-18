Bolu\'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Bolu'nun Bakırlı köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Bakırlı köyü Bayramiçler Mahallesi'nde ormanlık alanında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına kısa sürede Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - BOLU
