Bolu\'daki Orman Yangını Kontrol Altında

18.08.2025 19:07
Bolu'nun Bakırlı köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bolu'nun Bakırlı köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Bakırlı köyü Bayramiçler Mahallesi'nde ormanlık alanında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına kısa sürede Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - BOLU

Kaynak: İHA

