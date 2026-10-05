Bolu Mudurnu'da ahşap evin bacasındaki yangını köylüler vanalarla söndürdü - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da ahşap evin bacasındaki yangını köylüler vanalarla söndürdü

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Bolu Mudurnu\'da ahşap evin bacasındaki yangını köylüler vanalarla söndürdü
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Mangırlar Köyü'nde bir ahşap evde iddiaya göre sobadan kaynaklanan baca yangını çıktı. Köylüler yangın vanalarıyla çatıdan bacaya su vererek yangını itfaiye gelmeden söndürdü, evde ufak çaplı maddi hasar oluşurken bazı bölümler suyla doldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir ahşap evde çıkan baca yangını, köylülerin köydeki yangın vanalarıyla yaptığı zamanında müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Mudurnu ilçesine bağlı Mangırlar Köyü Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Durmuş Tanrıkulu'na ait ahşap evde, iddiaya göre sobadan kaynaklı baca yangını çıktı. Çatıdan alev ve dumanların yükseldiğini fark eden köy sakinleri, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevlerin ahşap binayı sarmasından endişe eden köylüler zaman kaybetmeden harekete geçti. Köyde bulunan yangın vanalarını kullanarak alevlere müdahale eden vatandaşlar, çatıya çıkarak bacadan aşağıya su verdi. Köylülerin seferber olduğu olayda, yangın itfaiye ekipleri gelmeden kısa sürede söndürüldü. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, söndürülen evde detaylı inceleme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Köylülerin erken müdahalesi muhtemel bir faciayı önlerken, yangın nedeniyle evde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, vatandaşların söndürme çalışmaları sırasında sıktığı sular nedeniyle evin bazı bölümleri suyla doldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaMudurnuİtfaiyeGüncelBoluSon Dakika

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