Bolvadin'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bolvadin'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Bolvadin\'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
14.07.2026 09:13
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırın yan yatması sonucu sürücü yaralandı, inceleme sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, plastik ham maddesi yüklü tırın kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 42 ADM 981 plakalı tır, seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarına yan yatarak durabildi. Kazanın ardından tırın dorsesinde bulunan ve plastik yapımında kullanılan ham maddeler çevreye saçıldı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü M.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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