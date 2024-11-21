Bomba Siklonu ABD'yi Vurdu: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bomba Siklonu ABD'yi Vurdu: 2 Ölü, 2 Yaralı

Bomba Siklonu ABD\'yi Vurdu: 2 Ölü, 2 Yaralı

ABD'nin kuzeybatısındaki bomba siklonu nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

21.11.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin kuzeybatısında etkili olan bomba siklonu nedeniyle en az 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

ABD'nin kuzeybatısında etkili olan bomba siklonu nedeniyle bilanço artıyor. Washington eyaletinde bomba siklonunun yol açtığı şiddetli rüzgar nedeniyle evinin üstüne ağaç devrilen bir kadın hayatını kaybetti. Böylece siklonda can kaybı 2'ye yükselmiş oldu. Seattle şehrinin güneydoğusundaki Maple Vadisi'nde bir ağacın karavanlarının üzerine devrilmesi sonucu ise 2 kişi yaralandı.

Washington'ın batısında okullar eğitime ara verdi

Eyalette saatte 110 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar ağaçların ve elektrik hatlarının devrilmesine yol açarken, 368 bin 443 ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Kanada'nın Pasifik kıyısındaki British Columbia eyaletinde de siklon nedeniyle 225 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi. Washington'ın batısında okullar eğitime ara verdi.

Bellevue İtfaiyesi, "Şehrin birçok noktasında ağaçlar devriliyor ve evlerin üzerine düşüyor. Mümkünse en alt kata gidin, pencerelerden uzak durun ve dışarı çıkmayın" açıklaması yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Hava Durumu, washington, Güvenlik, 3-sayfa, Enerji, Yaşam, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bomba Siklonu ABD'yi Vurdu: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor
10:53 Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:36:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bomba Siklonu ABD'yi Vurdu: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.