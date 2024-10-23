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Bozdağ Mahallesi'nde Yangın Alarmı

Bozdağ Mahallesi\'nde Yangın Alarmı

Denizli'nin Bozdağ Mahallesi'nde Ekim ayında 7 yangın meydana geldi. Yangınlar kontrol altına alındı.

23.10.2024 09:55
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesinde Ekim ayı içerisinde 7 ayrı noktada anız ve orman yangını çıktı.

Denizli'ye 100, Çivril ilçesine ise 35 kilometre uzaklıkta bulunan Bozdağ Mahallesi'nde 3 gün önce yaşanan orman yangınının ardından dün öğleden sonra yeni bir anız yangını meydana geldi. Bozdağ sınırları içinde Ekim ayı içerisinde 7 ayrı yerde yangın çıktı. 15 gün önce Malaş, Evciler ve Alasakal mevkilerinin ardından geçen hafta Anagız ve Kabaağaç bölgesinde de anız ve küçük çaplı orman yangınları çıkmıştı. 3 gün önce Kumlu mevkiinde meyana gelen ve Yukarı Bağlara kadar ulaşan yangında meyve ağaçları zarar görmüştü.

Yaşanan bu yangınların ardından dün öğleden sonra Nohut Alanı bölgesinde anız yangını başladı. Anızdan başlayan yangın, kısa sürede ekili arazilere ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın Denizli ve çevre illerden takviye gelen itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Nohut Alanı bölgesinin tamamen zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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