Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde asker kaçağı olduğu belirlenen bir kişi yakalandı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda jandarma ekiplerince denetim yapıldı. Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde 227 kişinin sorgusu yapıldı. Denetimlerde 1 kişinin askerlik yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek hakkında gerekli tebligat işlemi uygulandı.