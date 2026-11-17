Bozüyük YHT Garı'nda COP31 denetiminde 227 kişi sorgulandı, 1 asker kaçağı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde COP31 güvenlik tedbirleri kapsamında YHT Garı'nda yapılan jandarma denetiminde 227 kişi sorgulandı. Kontrollerde askerlik yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 kişi yakalanarak hakkında tebligat işlemi uygulandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde asker kaçağı olduğu belirlenen bir kişi yakalandı.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda jandarma ekiplerince denetim yapıldı. Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde 227 kişinin sorgusu yapıldı. Denetimlerde 1 kişinin askerlik yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek hakkında gerekli tebligat işlemi uygulandı.
Kaynak: İHA
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