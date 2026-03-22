Bucak Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'ndeki feci görüntülerin ardından ilgili personeller görevden alındı

22.03.2026 20:54
Bucak Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanların kötü koşullarda tutulduğu ve bazı köpeklerin öldüğü görüntüler sonrası merkezde görevli personeller görevden alındı. Burdur Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Bucak Belediyesi bünyesinde kurulan Ebru Başarır Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanseverlerden oluşan bir grup, bahse konu hayvan barınağına gelerek köpeklerin durumunu görmek istedi. Grup tarafından bazı köpeklerin öldüğünü ve boyun kısımlarında ciddi yaraların olduğunu görülmesi üzerine durum kayıt altına alındı. Hayvanseverler tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, çok sayıda yavru ölü köpek ve köpeklerin boynundaki ciddi yaralar olduğu görüldü. Görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırırken konuya ilişkin Burdur Valiliği tarafından soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Belediye tarafından ise konuya ilişkin tahkikatın devam ettiği belirtilirken, merkezden görevli olan personellerin görevlerinden alındığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
