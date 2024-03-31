Burdur\'da Alkollü Sürücü Polisleri Peşine Taktı

Burdur'da gece saatlerinde "dur" ihtarına uymayıp polisleri peşine takan alkollü sürücü yaşanan kovalamaca sonucu yaya olarak arazide yakalandı. Sürücüye farklı maddelerden 17 bin 500 TL para cezası uygulandı.
Olay, gece saatlerinde Burdur merkez İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde gerçekleşen bir kazaya bakan polis ekipleri o sırada süratli bir şekilde ilerleyen E.Ç. idaresindeki 44 AEZ 752 plakalı Chevrolet marka cipi durdurmak istedi. Polisin ikazına uymayan sürücü süratle olay yerinden kaçmaya başladı. Kaçan aracı aramak için çalışma başlatan ekipler olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzakta rastladıkları aracı kovalamaya başladı.
Yaşanan 3 kilometrelik kovalamaca sonucu gözden kaybolan araç Hızırilyas Mahallesi Ziraatyolu Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Bölgede kaçan şahısları bulmak için çalışma yapan ekipler araçtan 500 metre uzakta araç sürücüsü E.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan E.Ç.'yi yaya olarak yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan incelemelerde alkollü olduğu tespit edilen sürücü E.Ç.'ye alkollü araç kullanmaktan, "dur" ikazına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından toplamda 17 bin 500 TL para cezası uygulanırken sürücünün ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu. Araç ise çekici yardımı ile otoparka çekildi. - BURDUR
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